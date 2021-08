Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 28.8: Vắc xin Việt Nam sắp về đích

Thông tin về 12.103 ca nhiễm mới được công bố trong ngày 28.8 gồm:

- Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca. Tại TP.HCM tăng 98 ca, Bình Dương giảm 138 ca, Đồng Nai giảm 199 ca, Long An giảm 3 ca, Tiền Giang giảm 71 ca.

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay):

+ Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (204.964), Bình Dương (98.794), Đồng Nai (22.264), Long An (20.400), Tiền Giang (9.062).

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 210.989 ca.

Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.408 ca, trong đó:

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.310 ca.

- Thở máy không xâm lấn: 88 ca.

- Thở máy xâm lấn: 921 ca.

Trong ngày 28.8, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 352 ca tử vong tại 11 tỉnh, thành phố. Gồm: TP.HCM (271), Bình Dương (38), Đồng Nai (16), Tiền Giang (15), Long An (4), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (2), Đà Nẵng (1), Bến Tre (1), Nghệ An (1), Thừa Thiên-Huế (1).

Tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong tại Việt Nam đến nay là 10.405 ca, chiếm tỉ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).