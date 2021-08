TP.HCM: Đề xuất cấp thêm giấy đi đường cho nhân viên siêu thị, cửa hàng tiện lợi

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết theo văn bản 2791 ngày 21.8 của UBND TP.HCM, Sở sẽ cấp giấy đi đường cho các doanh nghiệp cung cấp gas, xăng dầu. Nhưng theo hướng dẫn mới nhất của UBND TP.HCM thì loại hình này được giao về cho các quận, huyện và TP.Thủ Đức cấp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp chưa rõ nên tiếp tục liên hệ Sở Công thương cấp giấy. Hôm qua (24.8), Sở Công thương đã phát hành văn bản đề nghị các quận, huyện và TP.Thủ Đức tiếp nhận, làm thủ tục cấp giấy cho doanh nghiệp.

Ngày 23.8, Sở Công thương cấp khoảng 80.000 giấy lưu thông hệ thống phân phối, shipper, logistics, gas, xăng dầu... Tuy nhiên, do tất cả các đơn vị phải đổi mẫu giấy đi đường theo mẫu của ngành công an nên Sở Công thương phải làm thủ tục cấp lại từ đầu. Hiện đơn vị này nhận được khoảng 100.000 đề nghị cấp giấy đi đường nhưng chỉ nhận được 40.000 mẫu giấy đi đường từ Công an TP.HCM nên phải tính toán, cắt giảm lại.