TP.HCM: Điều chỉnh, bổ sung ưu tiên một số đối tượng qua chốt không cần giấy đi đường

Căn cứ tình hình triển khai thực tế kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong giai đoạn TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội đến ngày 6.9, chiều 23.8, UBND TP.HCM có văn bản 2850 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung.

Theo đó, các nhóm đối tượng được phép ra đường vẫn áp dụng theo 17 nhóm đã quy định, tuy nhiên có điều chỉnh đối với một số đối tượng.

Cụ thể, các lực lượng được ưu tiên và không yêu cầu có giấy đi đường khi qua chốt gồm: Cán bộ, nhân viên ngành y tế có thẻ ngành y tế hoặc giấy đi đường do Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở y tế được thành lập theo quy định pháp luật. Người dân đi tiêm vắc xin có tin nhắn báo lịch tiêm hoặc giấy báo mời tiêm và kèm CMND hoặc CCCD để trình cho chốt kiểm soát. Nhân viên hệ thống phân phối (siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng cung cấp lương thực thực phẩm) có thẻ nhân viên và giấy xác nhận công tác của đơn vị; chỉ áp dụng cho đến khi có giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp

Các Bên cạnh đó, bổ sung thêm nhóm đối tượng:Các trường Cao đẳng , Trung cấp nghề nghiệp (mỗi trường 10 giấy; Sở LĐ-TB-XH tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an TP.HCM). Nhân viên giao hàng bằng phương tiện vận tải của đơn vị cung ứng lương thực, thực phẩm, suất ăn thuộc các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện sản xuất theo phương thức “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến” trong khu chế xuất, khu công nghiệp (Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tổng hợp danh sách và báo số lượng về Công an TP.HCM). Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (bao gồm tài xế và 1 phụ xế) đã được ngành GTVT cấp thẻ QR code, không tiến hành kiểm tra thẻ đi đường cá nhân.

UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM là đơn vị in và ký cấp giấy (hoặc ủy quyền cho PC08, Công an địa phương các cấp ký) cho toàn bộ các nhóm đối tượng trên. Khi chưa có giấy đi đường nêu trên của Công an TP.HCM vẫn áp dụng các loại giấy đi đường đã quy định tại Công văn 2800/UBND-VX và Công văn 2796/UBND-VX cùng ngày 21.8 đến 0 giờ ngày 25.8.

Phân bổ áo nhận diện

Về việc trang bị và phân bổ áo nhận diện cho cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND TP.HCM giao Sở Công Thương, Bộ Tư lệnh TP.HCM chuẩn bị số lượng áo nhận diện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Sở Nội vụ sẽ chịu trách nhiệm phân bổ cho các cơ quan khối Đảng, Đoàn thể, các Sở, ban, ngành TP và các Ban quản lý trực thuộc ủy ban nhân dân TP; Giao các Sở, ban, ngành TP chịu trách nhiệm phân bổ cho các đơn vị trực thuộc.