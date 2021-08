Tình hình Covid-19 hôm nay 28.8: TP.HCM hiện có 74.452 F0 cách ly, điều trị tại nhà

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, một số địa phương ở TP.HCM khảo sát đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho độ tuổi 12 - 18. Cụ thể, UBND P.12, Q.Tân Bình thông báo đến người dân trên địa bàn đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12 - 18 tuổi. Người dân sẽ đăng ký bằng cách truy cập vào đường link do UBND P.12 gửi và đăng ký theo mẫu; hoặc quét mã QR do phường gửi để truy cập vào link đăng ký. Tại tổ 23, P.14, Q.11, một số hộ dân cho hay tổ trưởng dân phố đã ghi nhận và đề nghị các hộ gia đình đăng ký tiêm vắc xin mũi 2 cũng như đăng ký tiêm vắc xin cho người từ 12 - 18 tuổi trong gia đình. Tại Q.4, bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó chủ tịch UBND Q.4, cho biết Q.4 sẽ không khảo sát, bởi danh sách dữ liệu người dân từ đủ 12 - 18 tuổi được quận quản lý trên phần mềm dân cư, nếu TP.HCM có chủ trương và phân bổ vắc xin thì quận sẽ triển khai.

TP.HCM hiện có 47.920 F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu. Ngày 28.8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính đến sáng nay, TP.HCM có 199.980 ca nhiễm Covid-19 do Bộ Y tế công bố. Hiện TP.HCM đang điều trị 38.559 bệnh nhân, trong đó có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 27.8 có 2.236 bệnh nhân xuất viện, tổng số người xuất viện cộng dồn từ 1.1.2021 đến nay là 99.955 bệnh nhân. Có 287 trường hợp tử vong trong ngày 27.8. Trong số 74.452 F0 cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà, có 47.920 F0 cách ly tại nhà ngay từ đầu và 26.505 F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 16.962 người.

Hà Nội lên 2 kịch bản xét nghiệm sau ngày 6.9. Kịch bản 1, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quận, huyện, thị xã đã có nguy cơ cao từ trước, ca mắc tăng cao, phải thực hiện phong tỏa: Thành phố sẽ tiếp tục lấy 800.000 mẫu, tại 12 quận, huyện có nguy cơ cao, khu vực nguy cơ, đối tượng nguy cơ… trong 7 ngày. Mục tiêu là bóc tách kịp thời các F0 ra khỏi cộng đồng khi tiến hành phong tỏa toàn bộ một số quận nội thành và một số khu vực tại các huyện ngoại thành. Kịch bản 2, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các quận nội thành và một số khu vực của các huyện ngoại thành với các ca mắc lớn, phải thực hiện phong tỏa toàn thành phố: Dự kiến sau 6.9 sẽ lấy 1,5 triệu mẫu tại 12 quận, huyện nguy cơ cao và các huyện còn lại, thực hiện trong 7 ngày.

Quảng Bình triển khai hệ thống Robot call tự động truy vết Covid-19. Từ hôm nay 28.8, Quảng Bình triển khai ứng dụng hệ thống Robot call tự động gọi điện tới người dân để khảo sát, thu thập và cập nhật thông tin, lịch trình di chuyển phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hằng ngày, Robot call sẽ gọi điện tới người dân để khảo sát, thu thập và cập nhật một cách nhanh nhất thông tin, lịch trình của người dân. Các cuộc gọi đi sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động và sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, có khả năng xử lý được hàng trăm nghìn cuộc gọi mỗi ngày. Tiêu đề cuộc gọi là “BCDCOVIDQB” hoặc số hotline 0932.073.115. Thời gian gọi từ 8 - 21 giờ hằng ngày. Ngoài ra, người dân lúc nào cũng có thể chủ động gọi vào số đường dây nóng của hệ thống để khai báo thông tin, lịch trình di chuyển mà không tốn cước phí điện thoại.

Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tất bật giãn dân khỏi vùng nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Sau khi Q.Bình Thạnh (TP.HCM) triển khai kế hoạch di chuyển người dân có hoàn cảnh khó khăn (đã xét nghiệm âm tính Covid-19) từ vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn, nhiều phường trên địa bàn đã vận động người dân thực hiện theo kế hoạch. Để động viên người dân an tâm sinh hoạt ở khu vực an toàn, Q.Bình Thạnh tiếp tế thêm gói an sinh cũng như lương thực đủ để sử dụng trong vòng 3 - 5 ngày. Sau đó, quận sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm các nhu yếu phẩm nếu người dân thiếu thốn. Q.Bình Thạnh sẽ bố trí 4 điểm tiếp nhận người dân và sẽ triển khai mở rộng trên địa bàn quận. Đến nay, Q.Bình Thạnh đã vận động được 267 người di chuyển đến chung cư 1050 và 514 người đến nhà khách Công đoàn Thanh Đa. Theo kế hoạch sẽ vận động khoảng 2.000 người, tất cả trường hợp được di chuyển đều nhận túi an sinh và rau củ quả khi đến nơi ở mới.

Đà Nẵng triển khai quét mã QR khai báo y tế tại chốt kiểm soát. Ngày 28.8, Sở TT-TT Đà Nẵng cho biết, địa phương chính thức triển khai kiểm soát và quét mã QR khai báo y tế điện tử hằng ngày. Khi quét mã QR khai báo y tế, người kiểm soát sẽ có được các thông tin người có nguy cơ để ứng xử, ngăn chặn kịp thời hoặc liên hệ cơ quan y tế để thực hiện các nghiệp vụ phòng chống dịch Covid-19. Qua đó, kiểm soát người đến từ vùng có dịch (vùng đỏ, vàng); người có dấu hiệu (ho, sốt); người tiếp xúc với F0, người nghi nhiễm... Đặc biệt, khi phát hiện có F0, F1 sẽ thống kê được những người liên quan để truy vết, xét nghiệm, cách ly kịp thời.

TP.HCM hỗ trợ bữa ăn cho người lao động tại doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ. Ngày 28.8, Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, đơn vị sẽ thực hiện hỗ trợ bữa ăn (1 triệu đồng/người) cho đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp thực hiện phương án 3 tại chỗ. Đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn liên tục 12 tháng kể từ tháng 3.2021 trở về trước và đang thực hiện phương án “3 tại chỗ” duy trì sản xuất (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ) từ ngày 24.8.2021. Nguồn kinh phí trên được dùng hỗ trợ để doanh nghiệp tổ chức bữa ăn, không hỗ trợ tiền trực tiếp cho người lao động.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Cần Thơ bỏ quy định gây bức xúc về việc phương tiện phải đăng ký trước. Theo đó, phương tiện từ các tỉnh, thành khác đến Cần Thơ giao nhận hàng hóa sẽ không phải đăng ký trước, không phải đổi tài xế, trung chuyển hàng hóa như trước, nhưng vẫn phải đảm bảo chặt chẽ quy định phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, Cần Thơ ra công văn số 3591/UBND-KT để điều chỉnh một số quy định trong tổ chức giao thông, kiểm soát dịch bệnh đối với hoạt động vận tải hàng hóa, trong đó yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Nếu không đăng ký trước, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ không cho phương tiện vào thành phố…