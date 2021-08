Thủ tướng kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Tiểu ban An ninh trật tự xã hội do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng tiểu ban, có nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; tổ chức chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội ; truy vết, cách ly, khoanh vùng và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.