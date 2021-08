Mục sở thị trung tâm an sinh hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân TP.HCM

TP.HCM chính thức ra mắt Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19 (còn gọi là Trung tâm an sinh TP.HCM ) vào ngày 15.8. Sau đó, các trung tâm an sinh cấp quận/huyện cũng như các điểm an sinh cấp phường/xã cũng được thành lập ngay với chức năng chính là hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn trên địa bàn TP.HCM.

Phóng viên Thanh Niên đã mục sở thị, tham gia một ngày làm việc tại Trung tâm an sinh TP.Thủ Đức.

Hỗ trợ 24/7

Từ sáng sớm 24.8, có 11 chiến sĩ của Lữ đoàn 125 Hải quân đã tất bật bốc dỡ hàng hóa, chất vào kho chính của Trung tâm an sinh TP.Thủ Đức (đặt tại Nhà văn hóa Thủ Đức, số 119 Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ).

Kho tiếp nhận và phân phối hàng hóa của Trung tâm an sinh TP.Thủ Đức ẢNH: SONG MAI

Ông Lê Văn Lý, cán bộ phụ trách kho cho biết, trung tâm có 4 kho, chứa nhu yếu phẩm như mì, gạo, dầu ăn… từ Trung tâm an sinh TP.HCM (trụ sở đặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM chuyển xuống. Hàng hóa tại đây sẽ được xe của các điểm an sinh cấp phường đến nhận, sau đó phân chia và trao cho người dân khó khăn

Các chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân hỗ trợ bốc dỡ hàng hóa tại Trung tâm an sinh TP.Thủ Đức ẢNH: SONG MAI

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức thông tin, sau khi thành lập Trung tâm an sinh TP.Thủ Đức, địa phương đã tiếp tục đưa vào hoạt động 68 điểm an sinh cấp phường khẩn cấp, nhằm hỗ trợ người dân khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid -19. Các điểm an sinh này sẽ hoạt động 24/7, người dân trên địa bàn khó khăn, cần nhu yếu phẩm sẽ được hỗ trợ ngay.

Hàng hóa tại Trung tâm an sinh TP.Thủ Đức được chuyển xuống từ Trung tâm an sinh TP.HCM và sẽ phân phối cho các điểm an sinh cấp phường ẢNH: SONG MAI

Chúng tôi đến điểm an sinh cấp phường, tại trụ sở khu phố 3, P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức. Tại đây, các tình nguyện viên, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 đang soạn sẵn các túi nhu yếu phẩm gồm: rau củ, mì gói, gạo, dầu ăn… để trao cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn phường.

Các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 và tình nguyện viên đang soạn sẵn các túi nhu yếu phẩm để đưa đến người dân ẢNH: SONG MAI

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Bình Thọ, TP.Thủ Đức, phụ trách tại điểm an sinh này, cho biết phường có tổng số 9.000 dân, trong đó có hơn 2.500 người nhập cư, ở trọ, bị kẹt lại do dịch không thể về quê, đời sống vất vả.

Các chiến sĩ di chuyển xuống các hộ khó khăn để trao quà ẢNH: SONG MAI Quảng cáo

Theo bà Thủy, bình quân mỗi ngày, điểm an sinh của P.Bình Thọ trao khoảng 100 phần quà cho các hộ khó khăn. Các hộ dân khó khăn thuộc danh sách do tổ trưởng tổ dân phố chuyển lên sẽ nhận phần quà gồm: rau, củ, quả từ các nhà hảo tâm và túi an sinh (gồm 5 ký gạo, dầu ăn, mì gói…) từ trung tâm an sinh chuyển xuống, kèm theo 200.000 đồng tiền mặt. Còn cá hộ không nằm trong danh sách sẽ nhận được quà là rau, củ, quả từ nhà hảo tâm.

Bà Thủy cũng cho hay, TP.Thủ Đức có lập đường dây nóng, số (028) 38 966 813 để người dân gặp khó khăn gọi đến. Họ sẽ cung cấp rõ hoàn cảnh, thông tin. Đến 16 giờ mỗi ngày, phường sẽ chốt lại, xác nhận để hỗ trợ cho người dân. Thường mỗi ngày sẽ có khoảng 10 - 15 trường hợp.

“Cô chú ra nhận quà, tụi con gửi trước cửa” 10 giờ ngày 24.8, PV Thanh Niên theo chân các chiến sĩ ở điểm an sinh P.Bình Thọ trao quà cho người dân. Do đa số người dân ở trọ nằm trong các con hẻm nhỏ, nên các chiến sĩ đậu xe ngoài đường, rồi xách từng phần nhu yếu phẩm đi vào trong.

Vận chuyển nhu yếu phẩm vào các hẻm nhỏ ẢNH: SONG MAI

Đến mỗi nhà, các tình nguyện viên sẽ gõ cửa, thông báo: “Cô, chú ra nhận quà, tụi con gửi trước cửa”, rồi đợi người dân ra mở cửa để trao tận tay.

Các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 hỗ trợ tại điểm an sinh P.Bình Thọ vào hẻm nhỏ ở đường Võ Văn Ngân, P.Bình Thọ ẢNH: SONG MAI

Chị Huỳnh Thị Mỹ Hạnh (44 tuổi) thuê căn nhà trọ trong một con hẻm nhỏ trên đường Võ Văn Ngân (P.Bình Thọ) chạy ra nhận quà sau tiếng gọi cửa. Gia đình chị Hạnh có 5 người, chị là lao động tự do, bán quán nước ở gần nhà, còn chồng chị lái xe ôm công nghệ . Hơn 3 tháng nay, cả nhà chị chịu cảnh thất nghiệp, chôn chân trong nhà, chờ “cơn bão” Covid-19 qua đi.

Chị Hạnh nhận phần quà từ điểm an sinh xã hội P.Bình Thọ ẢNH: SONG MAI

Thấy bộ đội tới trao quà, chị Hạnh rối rít cảm ơn, nói: “Tôi đã nhận hỗ trợ của TP.HCM rồi, cũng xoay sở được mấy hôm. Gia đình tôi không mong sẽ được nhận thêm phần quà và thêm 200.000 đồng. Giai đoạn này vậy là quý lắm, tôi có thể để dành tiền đi chợ ăn mấy ngày”.

Các chiến sĩ trao quà tận tay người dân ẢNH: SONG MAI

Anh Lê Quang Bông (46 tuổi, quê Bình Thuận ) bị kẹt ở TP.HCM, không về quê được. Trước đây, anh Bông có xe bán bánh tráng trước cổng trường học. Trong những ngày dịch, anh rất gian nan, khó nhọc. Mấy tháng qua, không ít ngày anh được cứu đói bằng phần gạo của chủ nhà trọ cho.

Đón nhận phần quà, anh Bông chia sẻ: “Ở đây, chủ trọ cho tôi thiếu 2 tháng tiền trọ rồi. Tôi chỉ cầu mong dịch qua đi, đời sống trở lại bình thường, tôi đi bán lại”.

Trung úy Trần Thiên Tường (26 tuổi, Sư đoàn 5) trao các túi quà cho các hộ dân suốt buổi trưa, anh vui khi thấy người dân vui mừng khi nhận được quà hỗ trợ. Anh Tường nói: “Chuẩn bị các phần quà mang đi trao cho người dân, thấy người dân vui thì mình cũng quên đi hết mệt nhọc”.