Hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 cùng chống dịch tại TP.HCM

Theo đó, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ của Quân khu 7 được cử hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19, giúp dân, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16, thực hiện “ ai ở đâu ở yên đó ”, không tự ý đi lại khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế , UBND TP.HCM nhằm duy trì lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức lực lượng tham gia tại các chốt, trạm kiểm soát người, phương tiện lưu thông ra, vào địa bàn TP.HCM. Hiện đảm nhiệm cùng chốt chặn tại 270 điểm, tổ chức 291 tổ tuần tra.

Thứ ba, tổ chức vận chuyển lương thực , thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, thuốc điều trị đến từng hộ dân; lấy người dân là trung tâm phục vụ cũng như là chủ thể trong phòng, chống dịch. Những ngày qua, các cán bộ, chiến sĩ vận chuyển túi an sinh đến người dân thuộc 18/22 quận huyện và TP.Thủ Đức.

Thứ tư, cùng với chương trình an sinh xã hội của địa phương, lực lượng của Quân khu 7 tiếp tục thực hiện tốt chiến dịch cao điểm giúp dân, không để dân đói khổ, khó khăn, thiếu thốn trong đại dịch.

Thứ 5, phối hợp chặt chẽ với công an, bộ đội biên phòng và lực lượng của Bộ Quốc phòng đứng chân trên địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu quan trọng, đặc biệt quan trọng; phòng chống biểu tình, bạo loạn, đấu tranh chống các thủ đoạn của các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.