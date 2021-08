TP.HCM đang làm gì để không còn cảnh 'người dân lên mạng kêu đói'?

Tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm xuất hiện trong các địa bàn đông công nhân, lao động tự do… Có nhiều trường hợp người dân TP.HCM phải lên mạng kêu cứu, xin cứu trợ gạo, thức ăn…

Đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng lên từ 27.4, sau đó TP.HCM áp dụng biện pháp giãn cách theo nhiều cấp độ khác nhau để dập dịch. Khi áp dụng giãn cách, TP.HCM đã chi hỗ trợ hàng ngàn tỉ đồng cho lao động tự do, các hoàn cảnh khó khăn . Song, trên thực tế, vấn đề đảm bảo an sinh xã hội khi giãn cách kéo dài là vấn đề hệ trọng.

Phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh

Ngày 23.8, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết Trung tâm An sinh TP.HCM sau khi thành lập, đã đi vào hoạt động ổn định, đạt hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời, nỗ lực hỗ trợ đúng và tránh trùng hoặc bỏ sót đối tượng.

Trung tâm an sinh phấn đấu vận động 2 triệu túi an sinh để chăm lo tất cả người dân trên địa bàn TP.HCM gặp khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ thông qua các kênh: đường dây nóng, Tổng đài 1022, qua phản ánh trực tiếp của người dân bằng ứng dụng và trang thông tin điện tử của trung tâm.

Về tiền, từ khi thành lập trung tâm an sinh đến nay, đã tiếp nhận và phân phối số tiền hơn 53 tỉ đồng.

Về hàng hóa, tính từ ngày 15 - 21.8 đã tiếp nhận hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ… trị giá hơn 14,5 tỉ đồng; phân phối đến các bệnh viện dã chiến , bệnh viện điều trị Covid-19, 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức, các bếp ăn từ thiện, lực lượng công an thành phố trị giá hơn 7,6 tỉ đồng.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM thăm, tặng quà người dân trong giãn cách xã hội kéo dài Ủy ban MTTQ VN TP.HCM

Từ ngày 20 - 22.8, chương trình SOS của Trung tâm An sinh TP.HCM đã hỗ trợ 496 phần quà, trong đó hỗ trợ 316 phần quà thông qua phản ánh Tổng đài 1022 (phản ánh nhiều lần chưa được giải quyết); hỗ trợ 180 phần thông qua Tổng đài Mặt trận (là những tin bà con cần gấp lương thực, thực phẩm), mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng gồm gạo, dầu ăn, trứng, chai nước tương, bột nêm, đường, cam, rau củ… Ngoài ra hỗ trợ 690 lốc sữa cho những hộ có trẻ nhỏ (5 lốc sữa/hộ).

Về công việc trọng tâm từ nay đến 15.9 (thời hạn theo mục tiêu đặt ra là khống chế được dịch bệnh), bà Tô Thị Bích Châu cho biết: Giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23.8 - 6.9, hiện nay đã vận động được trên 1,861 triệu túi quà an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…); và từ đây đến ngày 6.9 dự kiến sẽ chuyển 1,36 phần quà về TP.Thủ Đức và quận, huyện để trao quà đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Giai đoạn từ ngày 7 - 15.9, Trung tâm An sinh TP.HCM tiếp tục vận động các nguồn lực để chuẩn bị cho đủ 2 triệu túi an sinh (300.000 đồng/phần gồm sữa, mì gói, đồ hộp, dầu ăn, bánh, xúc xích…) để đảm bảo không để hộ nào bị thiếu đói khi thực hiện giãn cách xã hội. Đồng thời, tiếp tục tổ chức phân phối hàng đến các hộ dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, tổ chức lực lượng tham gia giải quyết các trường hợp có nhu cầu cần được chăm lo lương thực, thực phẩm thiết yếu phản ánh qua cổng thông tin 1022 và đường dây nóng của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM.