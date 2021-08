TP.HCM: Đội hình SOS Trung tâm an sinh chuyển nhu yếu phẩm đến người dân khó khăn

Ngày 22.8, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM có hướng dẫn triển khai thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23.8 đến ngày 6.9. Trong đó, về công tác an sinh, Trung tâm an sinh sẽ triển khai 2 triệu túi an sinh đến tay người dân khó khăn do dịch Covid-19.