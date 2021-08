Tình hình Covid-19 hôm nay 23.8: Người dân TP.HCM được bộ đội đi chợ hộ, phát túi an sinh

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, TP.HCM bước vào ngày đầu tiên tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Hôm nay 23.8 là ngày đầu tiên TP.HCM siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, "ai ở đâu ở yên đó” đến hết ngày 6.9. Từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã chốt chặn tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm tra giấy tờ của người dân. So với các ngày trước, lượng người dân lưu thông ra đường sáng nay khá thưa thớt. Từ khoảng 6 giờ sáng, lượng xe lưu thông qua các chốt đông hơn khi người dân bắt đầu đi làm. Nhiều người xuất trình giấy đi đường bằng hình ảnh vì chưa kịp nhận giấy, được lực lượng chức năng linh động để tiếp tục lưu thông. Nhiều người khác trình bày do sáng nay mới nhận được thông báo và xin qua chốt đi lấy giấy đi đường để sử dụng từ ngày 23.8 - 6.9. Lực lượng trực chốt yêu cầu người dân nhờ công ty, cơ quan chụp ảnh gửi qua tin nhắn để xuất trình, nếu không được phải quay đầu xe về nhà.

Từ ngày 23.8, người dân tại TP.HCM được lực lượng chức năng đi chợ hộ. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn TP.HCM thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Việc đi chợ hộ theo mô hình đăng ký qua các tổ hỗ trợ ở khu phố cho đến đăng ký qua mạng rồi theo combo của siêu thị... Cụ thể, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức “đi chợ hộ” do tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố...), công an, quân đội với tần suất 1 lần/tuần, phân phối trực tiếp đến người dân và người dân trả tiền.

Bộ đội hỗ trợ phát túi an sinh, thuốc cho F0 cách ly tại nhà. Sáng 23.8, lực lượng quân đội được tăng cường cho TP.HCM chống dịch, cùng với ngành y tế, lực lượng chức năng các địa phương đã đến nhiều con phố, hẻm sâu tại TP.HCM để trao khoảng 2 triệu túi an sinh cho các hộ gặp khó khăn. Lực lượng quân đội được phân công xuống các địa phương, hỗ trợ lực lượng tại chỗ phân phối túi an sinh, vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Trước khi triển khai xuống các địa bàn khu dân cư, lực lượng quân đội được tăng cường hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch Covid-19 cùng với lực lượng tại chỗ điều nghiên, bàn bạc kỹ các khu vực cần cung cấp các túi an sinh. Ngoài ra, lực lượng quân đội cũng đi chợ giúp người dân, vận chuyển, phân phối, đóng gói hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết.

Hơn 58.000 quân nhân hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19. Sau lễ xuất quân tối 22.8, cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ đã tỏa về các phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.HCM để hỗ trợ chính quyền địa phương chống dịch Covid-19. TP.HCM nhận được sự hỗ trợ của 58.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ từ Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 4, Quân khu 7 và lực lượng tại chỗ. Quân đội sẽ tham gia vào các nhiệm vụ: thành lập Tổ y tế cơ động làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, tiêm vắc xin, tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà; tổ chức tuần tra, chốt chặn tại 12 chốt kiểm soát cấp thành phố và 251 chốt, trạm quận huyện. Đồng thời, lực lượng quân sự cũng hỗ trợ 21 quận huyện và TP Thủ Đức triển khai gói an sinh, đi chợ giúp dân, kết hợp tuyên truyền người dân trên địa bàn.

Thêm 1.000 bác sĩ, học viên quân y vào TP.HCM cùng ăn, cùng ở với dân để chống dịch. Sáng nay, 23.8, Học viện Quân y tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng cán bộ, nhân viên, học viên làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại TP.HCM và các tỉnh phía nam. Phát biểu tại lễ xuất quân, trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, cho biết học viện đã tăng cường 1.391 người (gồm 452 bác sĩ, điều dưỡng và 939 học viên dài hạn quân y từ năm thứ 3 đến năm thứ 6. Đây là lễ xuất quân thứ 2 của cán bộ, học viên học viện trong 3 ngày gần đây nhằm tăng cường hỗ trợ các tỉnh, thành phía nam chống dịch Covid-19. Trước đó, ngày 21.8, Học viện Quân y đã điều 295 cán bộ, nhân viên, học viên tăng cường cho TP.HCM và các tỉnh phía nam làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Xem xét thông qua kết quả thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ vắc xin NanoCovax. Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia (Hội đồng Đạo đức) hôm qua, 22.8, đã có cuộc họp xem xét thông qua kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a vắc xin Covid-19 Nanocovax. Các thành viên Hội đồng Đạo đức đánh giá, xem xét các dữ liệu do nhóm nghiên cứu báo cáo, trước khi thông qua kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoan 3a vắc xin Nanocovax. Việc vắc xin Nanocovac sau khi được Hội đồng Đạo đức chấp thuận thông qua kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3a sẽ là cơ sở quan trọng để Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Hội đồng Thẩm định, cấp số đăng ký thuốc (Bộ Y tế) xem xét cấp phép lưu hành có điều kiện với vắc xin này. Khi đó, vắc xin sẽ đủ điều kiện tiêm rộng rãi phòng, chống dịch Covid-19.

Xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung ở Vĩnh Long. Sáng 23.8, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long, xác nhận có 12 người trong tổ bảo vệ bên ngoài khu cách ly dương tính với Covid-19 nhưng chưa rõ nguồn lây. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế H.Long Hồ, sáng 21.8, ngành y tế thực hiện test nhanh cho cán bộ trực của khu cách ly trường cấp 2,3 Phú Quới (xã Phú Quới, H.Long Hồ), phát hiện 10 trường hợp dương tính với Covid-19 (tổ có khoảng 16 người). Thực hiện xét nghiệm PCR khẳng định có đến 12 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong số này có nhiều người là cán bộ, chiến sĩ công an H.Long Hồ và nhân viên y tế. Một số người đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với nhiều người, có người đã tiêm ngừa Covid-19 ở trụ sở Công an H.Long Hồ…

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Kiên Giang phân bổ gần 2.300 tấn gạo cho 151.878 người dân khó khăn do Covid-19. Ngày 23.8, tin từ UBND tỉnh Kiên Giang cho biết lãnh đạo tỉnh đã ký quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Theo đó, tỉnh Kiên Giang phân bổ 2.278,17 tấn gạo cho 151.878 người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 thuộc 15 huyện, thành phố trực thuộc. Đây là số gạo có từ nguồn dự trữ quốc gia. Mức hỗ trợ 15 kg/nhân khẩu/tháng. Thời gian thực hiện từ 25.8 đến 25.9.