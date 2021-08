[CẬP NHẬT] Ngày đầu TP.HCM siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: Trình giấy đi đường bằng hình ảnh

Công an quận 1 hướng dẫn 6 lộ trình lưu thông vào trung tâm TP.HCM trong dịch Covid-19

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 6 giờ 30 ngày 23.8, lực lượng chức năng đã chốt chặn tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm tra giấy tờ của người dân. So với các ngày trước, lượng người dân lưu thông ra đường sáng nay khá thưa thớt.

Thành lập Tổ công tác đặc biệt tại 312 phường, xã, thị trấn để thực hiện kiểm tra, nhắc nhở thực hiện tốt giãn cách; thực hiện an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố; thành lập thêm 400 trạm y tế lưu động.

Ban chỉ đạo giao Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức tại các chốt kiểm soát bắt đầu tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Những trường hợp ra đường phải có giấy đi đường, dấu hiệu nhận diện, riêng công chức thì mặc đồng phục theo hướng dẫn của thành phố.

Người dân TP.HCM được yêu cầu ở yên trong nhà, các tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố...), công an, quân đội sẽ "đi chợ hộ" người dân 1 lần/tuần, phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền).

Người dân TP.HCM ở “vùng đỏ”, “vùng cam” được đội tiêm vắc xin lưu động đến tiêm vắc xin tại nhà. Các đội tiêm và phục vụ tiêm phải được trang bị đầy đủ thiết bị, quần áo bảo hộ. Về công tác an sinh, Trung tâm an sinh sẽ triển khai 2 triệu túi an sinh đến tay người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 thực hiện.