Tình hình Covid-19 hôm nay 22.8: Người dân TP.HCM được 'đi chợ hộ'; tiêm vắc xin tại nhà vùng nguy cơ

Thông tin đáng chú ý về tình hình Covid-19 hôm nay, Thủ tướng gửi công điện đến TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và nhiều bộ ngành liên quan, yêu cầu tăng cường chống dịch. Hôm nay 22.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 1099/CĐ-TTg về việc tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Công điện yêu cầu hỗ trợ cao nhất về nhân lực, vật lực y tế, lực lượng quân đội, công an và các lực lượng cần thiết khác của Trung ương, các địa phương cho TP.HCM và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Xét nghiệm diện rộng (riêng TP.HCM xét nghiệm toàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội) để phát hiện sớm nhất các F0, kịp thời ngăn chặn lây lan. Ưu tiên cao nhất phân bổ vắc xin cho TP.HCM và tổ chức thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin miễn phí, kịp thời, an toàn, hiệu quả...

Từ 23.8: Mỗi ngày TP.HCM cần 11.000 tấn hàng hóa cho 9,4 triệu dân

Từ ngày 23.8, người dân TP.HCM được "đi chợ hộ" 1 lần/tuần. Cụ thể, việc cung ứng, phân phối hàng hóa cho người dân được thực hiện qua phương thức "đi chợ hộ" do tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, tổ dân phố...), công an, quân đội với tần suất 1 lần/tuần, phân phối trực tiếp đến người dân (hộ dân trả tiền). Nếu địa bàn thiếu hụt nguồn hàng thì Sở Công thương hỗ trợ bổ sung và tổ chức điều phối các chuyến xe bán hàng lưu động, siêu thị mini di động để bổ trợ thêm kênh phân phối hàng hóa đến người dân. Mục tiêu đặt ra là vừa kiểm soát việc di chuyển, lưu thông trên đường tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, vừa đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận, cung ứng kịp thời hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày.

Người dân TP.HCM ở “vùng đỏ”, “vùng cam” được tiêm vắc xin tại nhà từ 23.8. Theo đó, đội tiêm vắc xin lưu động đến tận nhà dân ở “vùng đỏ” và “vùng cam” để tiêm. Đội tiêm được tổ chức ở địa điểm phù hợp, bên trong hoặc sát khu phong tỏa, mời người dân từng hộ. Tại khu chung cư sẽ tổ chức điểm tiêm, phối hợp với ban quản lý chung cư, mời tuần tự các hộ cùng tầng ra tiêm, có thể tổ chức vào buổi tối. Các đội tiêm và phục vụ tiêm phải được trang bị đầy đủ thiết bị, quần áo bảo hộ.

Từ ngày 23.8, chốt kiểm soát ở TP.HCM kiểm tra, xử phạt nghiêm các vi phạm.Công việc này được Ban chỉ đạo giao Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM và UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức. Lực lượng các chốt kiểm soát bắt đầu tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm. Những trường hợp ra đường phải có giấy đi đường, dấu hiệu nhận diện, riêng công chức thì mặc đồng phục theo hướng dẫn của thành phố. TP.HCM: Đến tận nhà dân ở “vùng đỏ”, “vùng cam” để tiêm vắc xin Covid-19 từ 23/8

Từ 23.8, mỗi ngày TP.HCM cần 11.000 tấn hàng hóa cho 9,4 triệu dân. Từ ngày 23.8 - 6.9, chỉ tiêu cụ thể thành phố đưa ra là phải đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hằng ngày cho khoảng 9,4 triệu dân. Dự kiến trung bình mỗi ngày, nhu cầu người dân cần 10.964 tấn hàng hóa các loại. Trong đó, gạo là 1.981 tấn, lương thực chế biến (mì, bún, phở…) khoảng 660 tấn, thịt gia súc 755 tấn, thịt gia cầm 660 tấn, thực phẩm chế biến 236 tấn, trứng gia cầm 108 tấn (2,1 triệu quả), rau của quả 4.246 tấn, đường 236 tấn, sữa 1.742 tấn (1,7 triệu lít), dầu ăn 189 tấn, muối 47 tấn, nước chấm 104 tấn (79.865 lít). Tính trung bình 1 tuần, người dân TP cần khoảng 76.747 tấn, trong 15 ngày tới khoảng 164.460 tấn. Ngoài ra, nước uống của người dân khoảng 19 triệu lít/ngày, 566 triệu lít/tháng); các mặt hàng phòng, chống dịch như khẩu trang 628.969 cái mỗi ngày (18,8 triệu cái/tháng), nước sát khuẩn loại 0,5 lít khoảng 239.596 chai mỗi ngày (7,2 triệu chai/tháng). TP.HCM hướng dẫn xét nghiệm, chăm sóc, cấp cứu F0 cách ly tại nhà từ 23.8. Sở Y tế yêu cầu quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai các Tổ phản ứng nhanh, quản lý, hỗ trợ . Sở Y tế yêu cầu quận, huyện, TP.Thủ Đức triển khai các Tổ phản ứng nhanh, quản lý, hỗ trợ sức khỏe cho F0 cách ly tại nhà. Tổ phản ứng nhanh có nhiệm vụ cho F0 cách ly tại nhà thở ô xy, sử dụng thuốc kháng đông, kháng viêm dạng uống trong khi chờ chuyển đến cơ sở điều trị. Đối với người bệnh có triệu chứng nhẹ, không cần can thiệp cấp cứu thì đưa người bệnh về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung F0 trên địa bàn phường, xã, thị trấn hoặc quận, huyện. Đối với F0 cách ly tại nhà cần can thiệp cấp cứu thì thực hiện sơ cấp cứu ban đầu tại trạm y tế lưu động, sau đó vận chuyển người bệnh về bệnh viện quận, huyện hoặc bệnh viện gần nhất trên địa bàn để tiếp tục xử lý. Trường hợp người dân gặp các tình huống khẩn cấp tại nhà cần được cấp cứu thì liên hệ tổng đài 115 để được hỗ trợ.

TP.HCM đã tiêm vắc xin Covid-19 cho hơn 5,3 triệu người, hơn 183.000 người đã tiêm mũi 2. Sáng 22.8, tin từ Sở Y tế TP.HCM, cho biết trong ngày 21.8, toàn TP đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 93.366 người. Như vậy, trong 1 tháng qua kể từ khi tiêm vắc xin Covid-19 đợt 5 (22.7 – 22.8) TP.HCM đã tiêm được hơn 4,3 triệu liều. Tổng số liều tiêm trong 5 đợt tại TP.HCM đến nay là 5,38 triệu liều, trong số này đã có hơn 183.000 người đã tiêm mũi thứ 2. Chỉ tính riêng vắc xin Vero cell của Sinopharm, tính từ 13 - 21.8, TP.HCM đã tiêm được 183.832 liều.

Xét nghiệm, chăm sóc, cấp cứu F0 Covid-19 cách ly tại nhà từ ngày 23.8 ra sao?

Thêm một ổ dịch Covid-19 bùng phát tại 2 buôn vùng sâu Đắk Lắk. Tại tại 2 buôn Đrao và Ktơng Drun ở H.Krông Búk vừa ghi nhận 13 ca nhiễm và 80 trường hợp test nhanh dương tính Covid-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây. Qua điều tra dịch tễ, trên địa bàn xã Cư Né có công nhân của các nhà máy điện gió đang làm việc và tiếp xúc với người dân địa phương. Tại một quán nước gần buôn Đrao, thường có công nhân đến nghỉ ngơi, uống nước, chủ quán vừa được xét nghiệm có kết quả dương tính Covid-19 nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Liên quan tình hình Covid-19 hôm nay, Khánh Hòa có hơn 60% ca mắc Covid-19 đã chữa khỏi bệnh. Sáng 22.8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 21.8 đến 7 giờ sáng nay 22.8, có thêm 167 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được y, bác sĩ các bệnh viện dã chiến điều trị khỏi bệnh, nâng số ca đã khỏi bệnh từ ngày 22.7 đến nay lên 3.319 ca. Tính từ ngày 23.6 đến 7 giờ ngày 22.8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 5.331 ca mắc Covid-19. Như vậy số ca mắc Covid-19 đã khỏi bệnh đến nay đạt 60%.