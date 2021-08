TP.HCM: Shipper tình nguyện vận chuyển gói an sinh đến tay người khó khăn

Trung tâm an sinh thành lập ngày 15.8, có trụ sở chính tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (55 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1). Trung tâm có chức năng tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ hàng hóa như: lương thực, thực phẩm của các tổ chức, cá nhân... và sẽ kết nối với các trung tâm (có chức năng như trên) ở các quận, huyện, các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến và người dân. Từ 23.8 - 6.9, TP.HCM tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội. Trung tâm an sinh sẽ triển khai 2 triệu túi an sinh đến tay người dân khó khăn do dịch Covid-19 . Trước đó, vào ngày 23.8, Trung tâm an sinh triển khai Đội hình SOS để kịp thời hỗ trợ túi an sinh đến tay các hộ dân khó khăn trong tình hình TP.HCM siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19.