Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: Chưa đủ điều kiện, chưa nới giãn cách

Phần lớn người dân tuân thủ nghiêm túc, thể hiện tinh thần đồng cam cộng khổ, thắt lưng buộc bụng trong hoàn cảnh cam go cuộc chiến chống dịch.

Ông Nên nhìn nhận những kết quả bước đầu có ý nghĩa rất quan trọng, tuần đầu thực hiện vừa khởi động, vừa vượt chướng ngại vật, để thực hiện có kết quả quan trọng làm tiền đề cho các bước tiếp theo, hoàn thành kế hoạch theo chỉ tiêu của Nghị quyết 86.

Các ý kiến tham dự hội nghị nhấn mạnh đến việc phải đảm bảo công tác an sinh xã hội khi người dân “ai ở đâu ở yên đó” để thực hiện biện pháp y tế. Khi người dân ngồi một chỗ, đứng yên một nơi thì phát sinh rất nhiều vấn đề. Đây là vấn đề khó, khối lượng công việc lớn và phức tạp, đòi hỏi phải linh hoạt, sáng tạo, ứng phó nhanh các vấn đề phát sinh.

Bí thư Nguyễn Văn Nên đánh giá chặng đường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gian truân nhưng bước đầu có niềm tin để thực hiện tiếp đợt tăng tốc đã đề ra. “Không thể cứ phải thực hiện Chỉ thị 16 mãi được, nhưng cũng không thể nới rộng, khi chúng ta chưa đủ điều kiện. Phải đủ điều kiện cần và đủ tương đối mới có thể nới rộng các giải pháp”, ông Nên phân tích.

Do đó, thời điểm này cần hết sức bình tĩnh, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để đền đáp những kỳ vọng của người dân thành phố. Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Thường vụ và Thành ủy viên nên những lãnh đạo được phân công cần bám sát địa bàn, cùng lực lượng cơ sở phòng chống dịch.

Bên cạnh việc tập trung cho công tác xét nghiệm, cần đẩy mạnh việc tiêm vắc xin, tăng cường đội tiêm, giờ tiêm… để thực hiện mục tiêu đến ngày 15.9 cơ bản hoàn thành mũi 1, hầu hết người đến thời điểm tiêm mũi 2 đều được tiêm; quan tâm tiêm vắc xin cho đội ngũ shipper, lực lượng hậu cần, các lực lượng tham gia việc mở cửa kinh tế sau này.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao công tác chăm sóc F0 tại nhà, phát huy vai trò của trạm y tế, trạm y tế lưu động; tăng cường năng lực tiếp nhận, điều trị tại tầng 2 và tầng 3.

Dự báo nhu cầu nguồn cung hàng hóa thời gian tới sẽ lên rất lớn, ông Mãi đề nghị các đơn vị liên quan cần bàn bạc, đánh giá nhu cầu, tổ chức nguồn hàng, thực hiện cung cấp hàng hóa, đảm bảo ít nhất mỗi phường xã có 1 điểm cung ứng.

Về an sinh xã hội, các địa phương thúc đẩy việc thực hiện các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã được thông qua, trong đó Trung tâm an sinh TP.HCM hoàn thành gói 2 triệu túi an sinh; đồng thời chuẩn bị thêm 2 triệu túi an sinh mới từ nguồn ngân sách với tinh thần không để bà con thiếu đói.