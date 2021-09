TP.HCM: Ngày đầu ra mắt, ứng dụng An sinh nhận 30.000 đăng ký hỗ trợ

Ngày 2.9, thông tin từ Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 (gọi tắt là Trung tâm an sinh TP.HCM ) cho biết, tính đến 15 giờ cùng ngày, tức chưa đầy một ngày ra mắt, ứng dụng An sinh đã nhận 30.000 đăng ký hỗ trợ từ người dân.

Trong đó, có 9.000 lượt đăng ký nhận túi an sinh (mỗi túi trị giá 300.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm như gạo, nước chấm, rau củ quả các loại, sữa…) và 14.000 lượt đăng ký nhận hỗ trợ tiền từ cộng đồng.

Theo Trung tâm an sinh TP.HCM, ứng dụng An sinh đóng vai trò cầu nối trực tiếp từ người dân đến Trung tâm. Với ứng dụng này, người dân có thể trực tiếp gửi các yêu cầu cấp bách của mình như yêu cầu cứu trợ nhu yếu phẩm ; yêu cầu hỗ trợ y tế khi cần xe cấp cứu, bình ô xy, thuốc men, các thiết bị y tế phục vụ chống dịch Covid-19 ; yêu cầu cấp cứu đối với các tình huống khẩn cấp tới Trung tâm.

Người dân TP.HCM tải ứng dụng ‘Hỗ trợ an sinh’ để yêu cầu cứu trợ trong dịch Covid -19

Đồng thời, người dân có thể theo dõi tình trạng của tất cả các yêu cầu gửi đi, tức kiểm tra được trạng thái yêu cầu của mình đang trong tình trạng và giai đoạn xử lý nào. Tính năng này của ứng dụng giải quyết được sự băn khoăn của người dân hiện nay là không biết yêu cầu cứu trợ của mình đang đi tới đâu và không biết khi nào mới được nhận.

Trung tâm an sinh TP.HCM cho hay thuận lợi lớn nhất, cũng là một trong những tính năng chính của ứng dụng, là người dân có thể tạo yêu cầu cứu trợ. Yêu cầu này sẽ được chuyển thẳng tới hệ thống quản lý của trung tâm an sinh để xử lý, xác minh và trao hàng sau đó.

Trung tâm an sinh TP.HCM cũng cho hay, do hệ thống quản lý tập trung cơ sở dữ liệu chuẩn về an sinh của toàn TP nên ứng dụng yêu cầu người dân phải cung cấp đầy đủ thông tin để có thể chứng thực và xác minh nhân thân. Chính điều này khiến người dân e ngại việc bảo mật thông tin cá nhân.