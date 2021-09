Tin tức Covid-19 TP.HCM sáng 2.9: 'Ai ở đâu, ở yên đó' trong kỳ nghỉ lễ

Công điện 1108 ngày 31.8 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ 2.9. về tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19 trong kỳ nghỉ lễ 2.9. Thủ tướng Chính phủ nêu rút kinh nghiệm từ kỳ nghỉ lễ 30.4 vừa qua, trong thời gian nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, đề nghị TP.HCM và các tỉnh đang giản cách xã hội tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát “ai ở đâu, ở yên đó”

Tuyệt đối không để xảy ra trường hợp tập trung đông người; không để tình trạng người dân di chuyển, ra đường gia tăng trong kỳ nghĩ lễ 2.9; tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ phòng chống dịch.

Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh , bảo đảm tiếp cận y tế từ sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghĩ lễ và thực hiện giám sát xã hội.

Với nội dung Công điện trên của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM đề nghị người dân thực hiện nghiêm trong thời gian nghỉ lễ 2.9 và sẽ xử nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bệnh.

Tiêu chí kiểm soát dịch bệnh tại TP.HCM. Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch tại TP.HCM cho biết tiêu chí để TP.HCM kiểm soát được dịch Covid-19, khi: số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch; tỷ lệ dương tính bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày; không ghi nhận, chuỗi, chùm ca lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày.

Đồng thời, giảm tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ rất cao. Giảm tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ cao. Giảm tối thiểu 30% các huyện, xã ở mức độ nguy cơ.

Theo Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM khuya 1.9, trong ngày TP.HCM ghi nhận 5.330 ca nhiễm Covid-19 (tiếp tục giảm 90 ca so với ngày 31.8 và giảm liên tục trong 2 ngày vừa qua), có 2.699 trường hợp xuất viện và 303 ca tử vong do Covid-19.