Biệt đội SOS giải cứu người dân khó khăn vì dịch Covid-19

Ngày 23.8, TP.HCM bắt đầu siết chặt các quy định phòng, chống dịch Covid-19 . Trong đó, về công tác an sinh, Trung tâm an sinh sẽ triển khai 2 triệu túi an sinh đến tay người dân khó khăn do dịch Covid-19. Trong ngày 23.8, Đội SOS của Trung tâm an sinh được thành lập để kịp thời hỗ trợ người dân trong trường hợp khẩn cấp.