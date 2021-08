TP.HCM thắt chặt quy định bảo vệ 'vùng xanh'

Ngày 12.8, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ký văn bản khẩn yêu cầu 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai một số nội dung quan trọng trong việc thiết lập và bảo vệ “vùng xanh”.

Cụ thể, “vùng xanh” có thể được thiết lập trên phạm vi một hoặc một số xã, phường, thị trấn hoặc một quận, huyện nhưng bên trong phải được phân chia thành những khu vực giới hạn bởi các tuyến đường giao thông có các phương tiện vận tải, công cộng có thể lưu thông thường xuyên. Mọi hoạt động, sinh hoạt của người dân phải được đáp ứng để không phải ra những tuyến đường này.

Mỗi “vùng xanh” được quy định cụ thể về: điều kiện an toàn phòng, chống dịch ở mức cao nhất; đối tượng ra vào; đối tượng cấm vào khu vực; quyền và trách nhiệm của người dân và lực lượng làm nhiệm vụ... Về việc thiết lập chốt kiểm soát, mỗi khu vực chỉ thiết lập 1 lối đi vào -

Lực lượng tham gia bảo vệ “vùng xanh” chủ yếu tại chỗ, trong đó nòng cốt là Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng; cơ cấu lực lượng gồm lãnh đạo UBND, công an, quân sự địa phương, cán bộ y tế , trưởng khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân và các đoàn thể. Các lực lượng này có nhiệm vụ thiết lập, quản lý, kiểm soát ra vào, đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức công tác đảm bảo cung ứng, phân phối lương thực, thực phẩm . Mỗi khu vực trong “vùng xanh” cũng thành lập các tổ công tác có nhiệm vụ tương tự, chịu sự điều hành chung của Tổ phòng, chống Covid -19 cộng đồng với các lực lượng đoàn thể, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, công an hưu trí, cán bộ, công chức đang nghỉ làm ở nhà...