Người dân TP.HCM tải ứng dụng An sinh để yêu cầu cứu trợ thực phẩm, y tế

Cụ thể, ứng dụng An sinh của Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19 (gọi tắt là Trung tâm an sinh TP.HCM) sẽ đóng vai trò cầu nối trực tiếp của người dân tới Trung tâm.

Tính năng đăng ký nhận túi an sinh từ Trung tâm an sinh TP.HCM

Theo Trung tâm an sinh TP, ứng dụng này còn cung cấp tính năng để người dân nắm rõ thông tin với mỗi yêu cầu mà mình đã gửi đi. Chẳng hạn: Các yêu cầu này đã được tiếp nhận hay chưa? Tiếp nhận vào thời gian nào? Những yêu cầu nào đang chờ xử lý, đã được duyệt, không hợp lệ, hay đã hoàn thành... đều sẽ được ghi nhận và thông báo cụ thể tới người dân đã đăng ký tài khoản.

Mặt khác, qua các lối tắt truy cập đến các hội nhóm hữu ích của ứng dụng như: hội nhóm từ thiện, hỗ trợ y tế, bữa ăn miễn phí, các cộng đồng trợ giúp nhau mùa dịch..., người dân có thể trực tiếp liên hệ hoặc yêu cầu nhận được các trợ giúp, tư vấn, cứu trợ kịp thời.

Đặc biệt, ứng dụng An sinh có tính năng SafeID (lite) được tích hợp, người dùng có thể cập nhật thông tin an toàn bản thân và quản lý lịch sử tiếp xúc và các rủi ro liên quan đến Covid-19 theo thời gian thực. Tính năng này hoạt động theo nguyên lý của một mạng xã hội , lấy tình trạng an toàn và lịch sử tiếp xúc của người dùng làm trung tâm.

Đồng thời, chỉ số an toàn của người dùng sẽ được đánh giá dựa trên chỉ số khai báo y tế , chỉ số an toàn lịch sử tiếp xúc, chỉ số an toàn test Covid -19 và chỉ số an toàn nơi cư trú.