Bản tin tình hình Covid-19 hôm nay 1.9: TP.HCM cố gắng kéo giảm tỷ lệ tử vong

Với diễn biến dịch bệnh còn nhiều phức tạp, vài ngày vừa qua, nhiều tỉnh thành phố khu vực phía Nam đã có quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội.

Theo đó, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi các thành phố, thị xã Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên kể từ 0h ngày 1.9 đến hết ngày 15.9 theo Chỉ thị 16 và thực hiện áp dụng hạn chế tối đa việc lưu thông, hoạt động trong khung thời gian từ 18h ngày hôm trước đến 6h ngày hôm sau. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tăng cường giãn cách xã hội trên địa bàn 15 phường thuộc các TP.Thuận An, Dĩ An và TX.Tân Uyên trong thời gian nêu trên.