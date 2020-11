Ông Nguyễn Văn Út giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Sáng 11.11, HĐND tỉnh Long An khóa 9, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 23 (họp chuyên đề) xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Văn Út (Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh) giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021; bầu ông Nguyễn Văn Được (Bí thư Tỉnh ủy khóa 11) giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út (51 tuổi, quê quán H.Đức Huệ, Long An) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế; từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Út được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Long An.

* Đà Nẵng giới thiệu nhiều chức danh chủ chốt Sáng 11.11, Thành ủy Sáng 11.11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức họp để thực hiện quy trình, phân công công tác cán bộ. Cụ thể, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó bí thư thường trực Thành ủy, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021 (dự kiến kỳ họp diễn ra trong tháng 12). Ông Lê Trung Chinh , Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thay ông Huỳnh Đức Thơ). Ông Nguyễn Văn Quảng , Bí thư Thành ủy, theo dõi Đảng bộ Quân sự TP.

Chiều cùng ngày, Huyện ủy Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, thông qua quyết định luân chuyển, phân công, chỉ định ông Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025; thay ông Mai Văn Huỳnh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Phú Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025 để nhận nhiệm vụ mới.