Ông Nguyễn Văn Út được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An đối với ông Trần Văn Cần; miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đối với ông Phạm Văn Rạnh...

Ông Nguyễn Văn Út (51 tuổi, quê quán H.Đức Huệ, Long An) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế. Ông Út từng đảm nhận các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Đức Hòa; Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An khóa 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Út được giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Long An.