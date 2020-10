Ông Nguyễn Văn Được được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Long An

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa XI bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 ủy viên (khuyết 2 ủy viên), Ban chấp hành gồm 52 ủy viên (khuyết 1 ủy viên). Ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy , nhiệm kỳ 2020 - 2025; ông Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Văn Út là 2 Phó bí thư Tỉnh ủy khóa mới cũng được bầu tại phiên họp này.

Ông Nguyễn Văn Được (52 tuổi, quê quán ở xã Lương Hòa, H.Bến Lức, Long An) có trình độ Thạc sĩ chuyên ngành địa chất học.

Ông Nguyễn Văn Được từng kinh qua nhiều vị trí công tác, đến tháng 5.2010 ông được phân công giữ chức vụ Giám đốc Sở Sở TN-MT Long An và tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tháng 4.2013, ông Nguyễn Văn Được được điều động về giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tháng 1.2016, được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Tháng 4.2019, ông Nguyễn Văn Được giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An đến khi diễn ra đại hội XI.