TP.HCM: Làm rõ vụ lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR Covid-19 tại nhà giá 1,2 triệu đồng

Chuyển vụ việc lên Công an TP.HCM Liên quan đến công ty cho nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại nhà có thu phí xảy ra tại Q.Bình Tân, sáng 31.8, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an Q.Bình Tân đã mời những người liên quan làm việc. Công an Q.Bình Tân đã nắm bắt sự việc, lập hồ sơ ban đầu và đã có báo cáo gửi Ban giám đốc Công an TP.HCM. "Còn những nội dung cụ thể, chi tiết về vụ việc, báo chí cần liên hệ với Phòng tham mưu Công an TP.HCM (PV01) để đơn vị này thông tin thêm", nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết.