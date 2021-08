TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 cho 8,1 triệu người đến cuối năm nay như thế nào?

Theo kế hoạch lần này, BCĐ cho biết đối tượng tiêm là toàn bộ người dân trên địa bàn TP trong độ tuổi quy định có chỉ định sử dụng vắc xin.

Giai đoạn 1 (từ 29.8 - 15.9). Tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 cho khoảng 680.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ 90% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1.

Tiêm vắc xin Covid-19 nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin với khoảng hơn 2 triệu người.

Tổng số lượng vắc xin Covid-19 cần sử dụng giai đoạn 1 là hơn 2,7 triệu liều.

Giai đoạn 2 (từ 16.9 - 30.9). Bao phủ mũi 1 cho 10% còn lại của người từ 18 tuổi trở lên (khoảng 720.000 người).

Tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo từng loại vắc xin (khoảng 656.900 người).

Tổng số lượng vắc xin cần sử dụng cho giai đoạn 2 là hơn 1,3 triệu liều.

Giai đoạn 3 (từ 1.10 - 15.10). Tiêm nhắc mũi 2 cho 2,6 triệu người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian bằng vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer.

Giai đoạn 4 (từ 16.10 - 31.12). Tiêm nhắc mũi 2 cho 1,4 triệu người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo loại vắc xin phù hợp (trong giai đoạn từ ngày 29.8 - 30.9).

Như vậy, tổng cộng số lượng vắc xin cần sử dụng cho 4 đợt từ ngày 29.8 - 31.12 là khoảng hơn 8,1 triệu liều. Trong đó, sử dụng cho mũi 1 khoảng 1,4 triệu liều; sử dụng cho mũi 2 khoảng hơn 6,7 triệu.

Nguồn vắc xin từ đâu ?

Để đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin đáp ứng nhu cầu bao phủ vắc xin cho người dân, TP.HCM tiếp nhận nguồn vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế cấp.

Song song đó, TP giao Sở Y tế chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND TP.HCM thực hiện đàm phán và mua vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật. Vận động nguồn vắc xin phòng Covid-19 được tài trợ từ các đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

TP.HCM tiếp tục tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng. Trong đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Thủ Đức và các quận, huyện đóng vai trò chủ đạo trong triển khai, giám sát, đôn đốc các đơn vị liên quan, phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tiêm chủng tại địa phương, đảm bảo các yêu cầu an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt trong giai đoạn TP thực hiện giãn cách xã hội và tuân thủ các quy định chuyên môn hiện hành do Bộ Y tế và Sở Y tế hướng dẫn và chỉ đạo.