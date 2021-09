Siêu thị, chợ điện tử mở lại kênh bán hàng online

Tương tự, sàn thương mại điện tử Lazada cũng cho biết kể từ ngày 30.8, đơn vị này đã khởi động lại việc giao hàng tại TP.HCM để đáp ứng nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu của người dân. Lazada đã giao thành công hàng chục ngàn đơn hàng cho người dân TP.HCM, và con số này dự kiến sẽ còn tăng cao trong những ngày tiếp theo. Lazada đã tập trung mở rộng nguồn cung hàng hóa cũng như triển khai nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên, đối tác và khách hàng. Cụ thể đảm bảo toàn bộ đội ngũ shippe r của Lazada được tiêm vắc xin; trang bị bộ kit an toàn bao gồm khẩu trang, nước sát khuẩn và kính chắn giọt bắn; thực hiện 5K và xét nghiệm Covid-19 theo quy định... Dịp này, Lazada cho biết đồng hành cùng nhà bán hàng triển khai hàng loạt ưu đãi giảm giá lên tới 50% và áp dụng ưu đãi miễn phí vận chuyển 30.000 đồng cho đơn hàng từ 150.000 đồng, áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM, Long An, Bình Dương, Đồng Nai, từ ngày 2.9 đến hết 30.9.