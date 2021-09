Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op trong vụ án thứ 2

Hôm qua (27.9), Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ án cố ý làm lộ bí mật nhà nước , chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại TP.HCM. Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đề nghị truy tố 3 bị can gồm: Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM - Saigon Co.op) về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”; Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.