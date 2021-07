Vụ 'Góp siêu tốc' 3.597 tỉ đồng vào SaiGon Co.op: Lập khống hồ sơ cho người ngoài góp vốn

Saigon Co.op là tổ chức kinh tế HTX theo nguyên tắc xác lập sở hữu tập thể có tính chất rất đặc thù; từ khi hình thành luôn gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chủ trương của Thành ủy, UBND TP.HCM như điều tiết, bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh lương thực... Trong 26 HTX thành viên của Saigon Co.op, có 20 HTX thành viên góp vốn vào Saigon Co.op trong phi vụ tăng vốn điều lệ “siêu tốc” vào tháng 1.2020 (từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng; tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%) liên đới trực tiếp ông Diệp Dũng lúc còn làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op (trong phi vụ này, Ban Tổng giám đốc Saigon Co.op không đồng thuận, và đã chủ động có báo cáo lãnh đạo TP.HCM kịp thời chỉ đạo thanh tra vào cuộc - PV). Phi vụ “siêu tốc” này cũng đã được Thanh tra TP.HCM chỉ rõ là Saigon Co.op “có dấu hiệu bị thâu tóm, chiếm đoạt vốn, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung và tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung”; nguy cơ “sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động”. Sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố vụ án “lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Diệp Dũng (Thanh Niên đã phản ánh), song song với việc Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, Cơ quan thanh tra một số quận ở TP.HCM tiến hành thanh tra HTX thành viên của Saigon Co.op hoạt động trên địa bàn. Theo đó, phương thức góp vốn “siêu tốc” xảy ra tại HTX tiêu dùng P.14, tương tự như HTX thương mại và dịch vụ Q.11 (Thanh Niên ngày 1.7 đã phản ánh).