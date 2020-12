Khởi tố, bắt giam ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

Ngày 16.12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng , nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.