Đề nghị truy tố cựu hiệu trưởng trường nội trú dâm ô nhiều nam sinh

Theo thông tin từ Công an huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), Cơ quan điều tra Công an huyện này đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Đinh Bằng My (58 tuổi, trú tại phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ; cựu hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi , quy định theo khoản 2 điều 146 bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 2016 - 2018, thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My đã nhiều lần gọi các nam sinh lớp 7 và lớp 8 trong trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vì vi phạm và hỏi thăm tình hình học tập. Sau đó, ông My yêu cầu nam sinh nằm lên giường, cởi hết quần áo và lạm dụng tình dục đối với các em.

Ông My sau đó cho các em học sinh ăn bánh kẹo, hoặc cho tiền từ 20.000 - 50.000 đồng và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Cơ quan điều tra chưa có tài liệu chứng minh nên chưa có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự bị can My về hành vi giao cấu hoặc quan hệ tình dục khác.

Trước đó, ngày 12.12.2018, thông tin từ mạng xã hội và một số nam sinh tại trường này cho biết các em liên tục bị thầy hiệu trưởng Đinh Bằng My có hành vi lạm dụng tình dục trong thời gian dài.

Ngay trong ngày, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã làm việc với các cơ quan chức năng huyện Thanh Sơn để xác minh vụ việc. Đến ngày 15.12.2018, Công an huyện Thanh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông My để điều tra làm rõ vụ việc.