Tạm giữ thầy giáo cấp 2 quan hệ tình dục khiến nữ sinh lớp 8 mang thai

Sáng 24.4, một lãnh đạo Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên, Lào Cai) là giáo viên Trường THCS số 2 Thượng Hà, về hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Theo báo cáo của Công an xã Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai), vào hồi 13 giờ chiều 21.4, đơn vị nhận được tin báo của người thân nữ sinh H.T.H (14 tuổi, trú tại địa bàn; đang là học sinh lớp 8 Trường THCS số 2 Thượng Hà) tố cáo về việc có biểu hiện lạ, nghi vấn bị thầy giáo tại trường xâm hại tình dục.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Thượng Hà đã xác minh và làm việc với nữ sinh và thầy giáo bị tố.

Tại trụ sở Công an, nữ sinh H. cho biết đã bị thầy giáo Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, dạy tin học tại trường) có hành vi quan hệ tình dục, hiếp dâm nhiều lần, dẫn tới có thai 3 tháng (có phiếu siêu âm kiểm tra kèm theo).

Theo nữ sinh H., nạn nhân bị thầy Việt Anh quan hệ tình dục từ cuối năm 2017, thời điểm nữ sinh này đang học lớp 7 và có cho nữ sinh 1 chiếc điện thoại thông minh kèm theo 1 sim điện thoại để thầy Việt Anh liên lạc khi thực hiện quan hệ tình dục.

Sau khi tiến hành lấy lời khai của 2 bên, nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, Công an xã Thượng Hà đã thu giữ chiếc điện thoại của nữ sinh, đồng thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Công an huyện Bảo Yên về sự việc này.

Liên quan đến vụ việc, ông Đặng Chí Thanh, Chủ tịch UBND xã Thượng Hà, cho biết sau khi nhận được báo cáo, UBND huyện Bảo Yên đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên Việt Anh trong thời hạn 30 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc.

“Nam giáo viên này đã có gia đình, trú tại trung tâm huyện Bảo Yên, đã khai nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh ở ngay tại phòng trực bán trú của trường, thường vào những ngày thầy giáo này trực đêm”, ông Thanh thông tin.

Ông Hồ Cao Khải, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Bảo Yên (Lào Cai), cho biết sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Thượng Hà về vụ việc, ngay 21 giờ đêm ngày 22.4, UBND huyện đã có buổi triệu tập khẩn cấp gồm: lãnh đạo công an huyện, lãnh đạo công an điều tra, các cán bộ chính quyền xã Thượng Hà, Hiệu trưởng trường số 2 Thượng Hà.

Đồng thời, chỉ đạo Công an huyện điều tra xác minh từ đơn tố cáo của gia đình va thu thập các chứng cứ để có kết luận sớm về sự việc đã xảy ra. Theo ông Khải, các nội dung trong đơn và báo cáo của xã cũng đã nêu rõ ràng, do vậy công an sẽ làm hết sức khẩn trương về vụ việc này. Chủ trương của huyện là sẽ xử lý nghiêm khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên