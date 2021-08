Đề nghị truy tố 'đại gia kín tiếng' trong vụ bán rẻ 43ha đất vàng Bình Dương

Bị can Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, doanh nhân) là một trong 21 bị can của vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng công ty Bình Dương) và một số đơn vị liên quan vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố.