Đề nghị truy tố kẻ giả danh thiếu tướng công an lừa đảo hơn 14 tỉ đồng

Ngày 25.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã tống đạt kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Đậu Thị Hương (49 tuổi, ngụ P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo kết luận điều tra, tháng 6.2017, Phòng An ninh tài chính tiền tệ, đầu tư Công an TP.Hà Nội nhận được đơn của ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH xuất khẩu lương thực - thực phẩm miền Tây (Công ty Gạo miền Tây), tố cáo Đậu Thị Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của Công ty Gạo miền Tây 3,1 tỉ đồng thông qua việc hứa hẹn lo thủ tục vay vốn của ngân hàng giúp công ty này thực hiện dự án. Tin tưởng Hương là cán bộ công an nên từ tháng 6 - 8.2016, Công ty Gạo miền Tây đã 16 lần chuyển tiền vào tài khoản của Hương với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng và 1 lần đưa trực tiếp cho Hương 600 triệu đồng, để Hương làm chi phí cho việc vay vốn.

Sau khi nhận số tiền trên, Hương hứa hẹn lòng vòng khiến ông Tuấn nghi ngờ và tự tìm hiểu, phát hiện Hương không phải là cán bộ công an như đã nói. Sau khi khởi tố, bắt giam Hương, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục nhận được đơn của nhiều bị hại đã bị Hương lừa đảo thông qua việc “chạy” dự án , xin việc làm, xin học vào các trường công an. Hương thường tự giới thiệu là "thiếu tướng, cục phó Cục An ninh Bộ Công an" và đã lừa đảo khoảng 10 bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng.