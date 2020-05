Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Minh Chính , nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) cùng 8 đồng phạm về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát của Petroland hơn 50 tỉ đồng.

Trong 8 bị can đồng phạm, có nhiều bị can là thuộc cấp của Bùi Minh Chính; ngoài ra có bị can Nguyễn Bá Hội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Khôi Nguyên; Nguyễn Thế Công, nguyên Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Bình An... Với số tiền của Petroland bị rút ruột, có dùng vào việc phục vụ các khoản chi tiêu cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland...