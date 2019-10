Vì sao Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland bị tạm giam?

Ngày 1.10, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí - Petroland , để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cũng trong ngày 1.10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định trên và tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Bùi Minh Chính tại Petroland. Trước đó Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hồi tháng 9.2019. Cũng trong ngày 1.10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tống đạt các quyết định trên và tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Bùi Minh Chính tại Petroland. Trước đó Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hồi tháng 9.2019.

Năm 2018, Báo Thanh Niên từng có loạt bài phản ánh nhiều "phi vụ" hợp tác kinh doanh , tư vấn môi giới, chuyển nhượng... kiểu lạ kỳ được ký kết ở Petroland , đi từ thua lỗ này đến thua lỗ khác. Nếu kéo dài đến hết thời hạn hợp đồng, Petroland sẽ lỗ hàng trăm tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2008, Petroland đầu tư 1.000 tỉ đồng xây dựng dự án Trung tâm thương mại tài chính dầu khí Phú Mỹ Hưng (tòa nhà Petroland Tower) tại 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM, quy mô 3 tầng hầm, 23 tầng văn phòng và thương mại, 7 tầng căn hộ (gồm 67 căn hộ). Sau khi tòa nhà đi vào hoạt động, lãnh đạo Petroland ký hàng loạt hợp đồng cho thuê, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng, dịch vụ quản lý với nhiều điều khoản bất lợi (thời hạn hợp đồng kéo dài từ năm 2012 - 2058).

Chẳng hạn, ngày 15.10.2012, ông Bùi Minh Chính, Giám đốc Petroland (bên A) ký hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH A.S (bên B) ở Q.7 tại tầng 2 với diện tích 1.300 m2 để kinh doanh thương mại, dịch vụ và tại tầng 4 (diện tích 450 m2) mở bán cà phê, thời hạn hợp đồng đến hết ngày 19.9.2058. Theo thỏa thuận, diện tích tại tầng 2, bên B chỉ chia lợi nhuận 70 triệu đồng/tháng cho bên A, trong khi đó bên A phải lo tiền điện, tiền nước, phí dịch vụ; riêng diện tích tại tầng 4, bên B không thanh toán cho bên A bất cứ khoản phí nào (như phí mặt bằng, dịch vụ, phân chia lợi nhuận) mà chỉ đóng chi phí điện, nước sử dụng/tháng. Với hợp đồng kiểu “ưu ái” trên, từ năm 2012 đến tháng 7.2018, Petroland lỗ hơn 13,8 tỉ đồng; nếu tính đến hết thời hạn hợp đồng thì lỗ hơn 107 tỉ đồng.

Tương tự, tháng 10.2017, ông Bùi Minh Chính còn ký hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại, dịch vụ với đối tác nói trên (bên B) tại tầng kỹ thuật và một phần tầng 23 của tòa nhà, tổng diện tích 357 m2 với điều kiện bên B trả 30,8 triệu đồng/tháng, hợp đồng đến hết tháng 12.2058. Tổng số tiền Petroland thu được từ ngày 29.9.2017 đến hết ngày 30.6.2018 là 252 triệu đồng, trong khi Petroland phải bỏ ra 597 triệu đồng chi phí cho quản lý, điện nước, khấu hao.

Ngoài việc ký hợp đồng hợp tác kinh doanh làm thua lỗ nói trên, Petroland còn "hào phóng" chi từ 10 - 12% số tiền cho bên tư vấn môi giới chuyển nhượng hàng ngàn mét vuông tại tòa nhà Petroland Tower. Trong khi đó, phí môi giới bất động sản ở thị trường Việt Nam chỉ dao động từ 2 - 3%/hợp đồng.

Tháng 10.2018, tại văn phòng Petroland ở Q.7, đại diện Petroland đã bàn giao nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến sai phạm của ông Bùi Minh Chính và những người liên quan cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp nhận điều tra.

Đang tiếp tục mở rộng điều tra

Petroland được thành lập vào năm 2007 từ Ban Quản lý dự án công trình xây dựng phía nam của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, trụ sở tại 12 Tân Trào, P.Tân Phú, Q.7, TP.HCM.

Trong đó, Tổng công ty CP xây lắp dầu khí VN (PVC) có 36,01% cổ phần; Tổng công ty dầu VN 9%; số cổ phần còn lại là của nhà đầu tư. Cả 2 cổ đông này đều là công ty nhà nước nắm quyền chi phối, như Tổng công ty dầu VN là đơn vị 100% vốn nhà nước, còn PVC có tới 54,45% vốn nhà nước.

Từ tháng 5.2009 đến năm 2012, ông Bùi Minh Chính làm Tổng giám đốc Petroland (là người đại diện vốn của PVC tại Petroland). Từ 2012 - tháng 6.2017, PVC thay đổi chức danh tổng giám đốc thành giám đốc, ông Chính trở thành Giám đốc Petroland. Từ tháng 6.2017 - 8.2018, ông Chính kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch HĐQT Petroland. Từ tháng 9.2018 đến nay, ông Chính là Chủ tịch HĐQT Petroland.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của bị can và các đối tượng có liên quan.