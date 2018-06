Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty PVTEX

Trong đó, bị can Trần Trung Chí Hiếu, nguyên Chủ tịch HĐQT PVTEX, bị đề nghị truy tố về các tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Các bị can Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư - xây lắp dầu khí Kinh Bắc (PVC.KBC); Đào Ngọ Hoàng, nguyên Trưởng phòng Thương mại hợp đồng PVTEX và Vũ Phương Nam, nguyên Kế toán trưởng PVTEX, cùng bị đề nghị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



tin liên quan Truy nã nguyên tổng giám đốc dự án thua lỗ nghìn tỉ đắp chiếu Trong vụ án này còn có bị can Vũ Đình Duy, nguyên Tổng giám đốc PVTEX, nhưng do Duy đang bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra đã tách hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ của Duy, đến khi nào bắt được Duy sẽ tiếp tục xử lý.

Theo kết luận điều tra, vụ án hình sự xảy ra tại PVTEX là đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm. Các bị can trong vụ án là những người giữ vị trí chủ chốt, được Đảng và Nhà nước tin tưởng giao vốn để quản lý dự án, công trình lớn. Tuy nhiên, do vụ lợi cá nhân nên các bị can đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế, thậm chí còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận hối lộ, gây bức xúc trong nhân dân.

Cụ thể, PVTEX là doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp tác giữa Tập đoàn dầu khí VN (PVN) và Tập đoàn dệt may VN để quản lý đầu tư, xây dựng, vận hành dự án Nhà máy xơ sợi Đình Vũ. Từ tháng 8.2010, PVTEX đã ra nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhà ở cho cán bộ nhân viên tại lô đất thuộc P.Đông Hải 2 (Q.Hải An, Hải Phòng). Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 318 tỉ đồng, gồm vốn chủ sở hữu và vay từ PVN. Trần Trung Chí Hiếu mặc dù biết rõ Công ty PVC.KBC do Đỗ Văn Hồng làm chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc không đủ năng lực lẫn kinh nghiệm để thực hiện dự án nhưng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm các thủ tục chỉ định thầu và ký hợp đồng giao cho PVC.KBC và liên danh HEERIM-PVC thực hiện dự án. Hiếu còn chỉ đạo Đào Ngọ Hoàng và Vũ Phương Nam làm thủ tục tạm ứng 20 tỉ đồng cho PVC.KBC trái quy định, gây thiệt hại cho dự án gần 19,5 tỉ đồng. Trong đó, có 19,166 tỉ đồng là tiền tạm ứng vượt giá trị hoàn thành bị sử dụng sai mục đích, còn lại là tiền lãi phát sinh do dự án bị tạm dừng từ năm 2012 đến nay đã bị xuống cấp, hư hỏng, bị thu hồi lại đất.

Ngoài ra, Trần Trung Chí Hiếu đã có hành vi nhận 10% cổ phần tại PVTEX Kinh Bắc, tương đương 3 tỉ đồng của Đỗ Văn Hồng để thỏa thuận tạo điều kiện cho Hồng và PVC.KBC được liên kết với PVTEX thành lập PVTEX Kinh Bắc. Hai bên thỏa thuận với nhau, Hiếu chỉ đạo PVTEX bao tiêu các sản phẩm của PVTEX Kinh Bắc và ưu tiên bán sản phẩm của PVTEX cho PVTEX Kinh Bắc.

Đối với Đỗ Văn Hồng, sau khi nhận tiền tạm ứng từ PVTEX đã không thực hiện đúng theo hợp đồng mà sử dụng sai mục đích. Về việc Hồng chi 3 tỉ đồng cho Hiếu và 3 tỉ đồng cho Vũ Đình Duy để cùng đứng tên 10% cổ phần tại PVTEX Kinh Bắc đã phạm vào tội đưa hối lộ, nhưng bị can này đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Các bị can Đào Ngọ Hoàng và Vũ Phương Nam đã có hành vi thực hiện chỉ đạo của Trần Trung Chí Hiếu và Vũ Đình Duy làm thủ tục tạm ứng 20 tỉ đồng cho PVC.KBC, gây thiệt hại cho dự án gần 19,5 tỉ đồng. Hai bị can này được xác định có vai trò đồng phạm, giúp sức cho các bị can chính trong vụ án.