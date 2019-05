Đề nghị xử lý một thiếu tá công an có dấu hiệu tham nhũng

Ngày 4.5, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị cho biết cơ quan này đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo xử lý việc thiếu tá Nguyễn Thị Tuyết Mai (nguyên Đội trưởng Đội vật tư kỹ thuật, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Quảng Trị) có dấu hiệu tham nhũng gần 899 triệu đồng.

Trước đó, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí (Công an tỉnh Quảng Trị) cũng đã có báo cáo với Ban Nội chính Tỉnh ủy với nội dung bà Mai “có hành vi gian dối trong tẩy xóa tài liệu kế toán để rút trái phép ngân sách nhà nước, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm... vì vụ lợi cá nhân, có dấu hiệu tham nhũng...”.

Trong báo cáo, ban chỉ đạo yêu cầu bà Mai nộp trả ngân sách nhà nước và Công an tỉnh Quảng Trị số tiền gần 899 triệu đồng (trong đó có hơn 251 triệu đồng nộp trả ngân sách nhà nước do xuất toán và hơn 647 triệu đồng nộp trả công an tỉnh).