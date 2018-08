'Đệ tử' trùm lừa đầu tư tiền ảo VNCOINS Nguyễn Hữu Tiến khai gì?

Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập lấy lời khai của 9 người khác như vợ của ông trùm Nguyễn Hữu Tiến là Phạm Thị Phương Thư (kế toán của các công ty do Tiến thành lập); Vũ Văn Thượng (phụ trách IT công ty)…

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8 đến tháng 11.2016, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 NĐT tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỉ đồng. Trong đường dây lừa đảo đa cấp, tiền ảo này, hai đệ tử ruột của Tiến làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến là Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân.

Ảnh: Thanh Tuyền C44 khám xét tại nơi làm việc OTCMAX

Theo lời khai của Phạm Việt Sơn, tháng 5.2015, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt. Tháng 8.2016, Tiến thành lập và điều hành Công ty cổ phần OTCMAX (viết tắt OTCMAX). Sau khi công ty phá sản, Tiến thành lập thêm Công ty cổ phần VNCOINS (trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) để lừa đảo bán tiền ảo cho nhà đầu tư. Tiến thuê Sơn làm tổng giám đốc, đại diện theo pháp luật với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Hằng ngày, nhiệm vụ của Sơn ở công ty là ký hợp đồng hợp tác đầu tư với các khách hàng góp vốn đầu tư vào OTCMAX. Sơn làm việc tại OTCMAX đến tháng 2.2017 thì nghỉ làm ở đây.

Sơn khai nhận, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12.2016, OTCMAX tổ chức 4 buổi hội thảo với thành phần tham gia gồm: Sơn, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Thị Bích Đào (nhân viên công ty) và khoảng 60 người tham gia.

Tại buổi hội thảo này, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án như mua lại quỹ tín dụng nhân dân cơ sở Quảng Phú tại Thanh Hóa, đầu tư cổ phiếu thương mại điện tử, đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt tại Bình Thuận, hợp tác với công ty xây dựng Bắc Nam xây dựng trung tâm thương mại ở Thanh Hóa, dự án san lấp sân bay Long Thành

Đồng thời, Tiến liên tục kêu gọi các nhà đầu tư có mặt hội thảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được của NĐT đều đưa hết cho Tiến và Tiến sử dụng vào việc trả lãi, mua ô tô xịn, ngoại giao.

Chữ ký photocopy và dán lên các hợp đồng của NĐT Từ tháng 8.2016 đến tháng 2.2017, OTCMAX không kinh doanh gì, không liên kết gì với các dự án đó nhưng vẫn nổ với các NĐT để NĐT đổ tiền vào túi của Tiến. Sơn thừa nhận các hợp đồng hợp tác đầu tư do Sơn ký nhưng Sơn chỉ ký mẫu vào một bản hợp đồng sau đó nhân viên OTCMAX photocopy các bản hợp đồng có chữ ký của Sơn. Việc làm sai trái này Sơn biết rất rõ nhưng vẫn làm.

Còn bị can Nguyễn Hồng Quân, tại CQĐT, Quân khai nhận từ tháng 12.2015 đến nay Quân làm thuê cho Tiến ở Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, OTCMAX phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin . Các công ty này đều do Tiến sáng lập và điều hành mọi hoạt động của công ty.



Quân được Tiến phân công phụ trách mảng truyền thông nên Quân biết rõ Tiến thành lập công ty nhưng không thực hiện bất kỳ dự án nào. Quân khai nhận, mọi số tiền của NĐT Tiến dùng đầu tư làm việc riêng của Tiến.

Năm 2016, Tiến mời Quân tham gia cổ đông OTCMAX nhưng Quân từ chối vì Quân biết bị can Tiến thành lập công ty để lừa đảo các NĐT, mô hình Tiến xây dựng là mô hình đa cấp. Theo đó, toàn bộ nội dung phần mềm quản trị do Quân và Thượng xây dựng theo chỉ đạo của Tiến.

Tiến chỉ đạo lập ra cây đa cấp nhị phân OTCMAX trong vòng 5 năm cho Tiến, thực tế Tiến không nộp tiền đầu tư của NĐT vào công ty OTCMAX mà sử dụng vào việc riêng.

Ảnh: CTV Sơ đồ Tiến và 2 đệ tử vẽ ra

Quân thừa nhận OTCMAX không bán mặt hàng gì ngoài mã code là mã đầu tư cho các NĐT. Các mã code này có 9 đến 10 ký tự là các chữ cái liền nhau. Mã code có giá từ 2,5 triệu đồng đến 250 triệu đồng.

Trước khi bán các mã code này cho NĐT thì Tiến đã mở các buổi hội thảo để lôi kéo các NĐT tham gia bỏ tiền mua mã code tương ứng với giá từ 2,5 triệu đồng đến 80 triệu đồng.

Theo lời khai của Quân, ở các buổi hội thảo, Quân đều tham gia và có quay phim ghi hình các buổi hội thảo này. Tiến chỉ đạo các buổi hội thảo phải được phát ở tạp chí do công ty cổ phần Thiên Rồng Việt phát hành, nội dung do Quân và Thư duyệt theo chỉ đạo của Tiến.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ các lời khai của bị can nói trên, đồng thời điều tra mở rộng đường dây và hành vi các đối tượng liên quan.