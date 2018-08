Ông 'trùm' tiền ảo VNCOINS dùng 200 tỉ đồng của NĐT ra sao?

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 30.7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an C44 đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư (NĐT) thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp gồm: Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê Thanh Hóa, ngụ xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS có trụ sở tại P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM), Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ P.Phú Hữu, Q.9, TP.HCM, Tổng giám đốc) và Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương, phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) - bị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài các bị can trên, cơ quan điều tra còn triệu tập lấy lời khai của một số đối tượng khác.