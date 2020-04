Dễ vỡ trận nếu lơi lỏng

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, những ngày qua, có sự lơi lỏng hơn; người ra nơi công cộng nhiều hơn so với những ngày trước đó.

Thủ tướng đồng ý khẩn trương thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm theo đề nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Đồng ý cho xuất khẩu khẩu trang y tế và các thiết bị bảo hộ chống dịch cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trên tinh thần nước ta đã có đủ nhu cầu dự trữ. Bộ GD-ĐT được yêu cầu báo cáo việc học và thi của các trường, các cấp; Bộ Công an, đặc biệt là công an các địa phương, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân, điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.