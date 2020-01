Đề xuất cấm xe tải trên 10 tấn đi vào trung tâm thành phố Đông Hà

Qua kiểm tra, Ban An toàn giao thông tỉnh nhận thấy việc cấm lưu thông là rất cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường và an ninh, trật tự đô thị. Ban An toàn giao thông tỉnh đề xuất UBND tỉnh cấm ô tô tải nặng lưu thông trên QL9 từ lý trình từ Km0 + 00 (cầu vượt đường sắt Đông Hà) đến Km 8 + 750 (giao với QL9 tuyến tránh phía nam); thời gian cấm từ 5 giờ đến 23 giờ hằng ngày.