Đề xuất Quốc hội bổ sung 3.500 tỉ vốn điều lệ cho Ngân hàng Agribank

Trình bày tờ trình tại Quốc hội sáng 8.6, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết, Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) là ngân hàng do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, có một vị trí quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt là vai trò chủ đạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Agribank chưa được nhà nước đầu tư bổ sung vốn điều lệ, tốc độ tăng vốn điều lệ luôn thấp hơn tốc độ tăng tổng tài sản, khiến tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng bị suy giảm.

Theo ông Hưng, vốn điều lệ của Agribank hiện đạt 30.591 tỉ đồng, nhưng theo các quy định, vẫn chưa đảm bảo yêu cầu hoặc sát ngưỡng vốn tối thiểu. Do đó, để đáp ứng quy định hiện hành, Agribank vẫn cần được nhà nước cấp bổ sung 3.500 tỉ đồng ngay trong năm 2020.

"Nếu không tăng vốn điều lệ cho Agribank ngay trong năm 2020 thì sẽ không thể đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn”, ông Hưng nói và cho biết, các chỉ tiêu tăng trưởng của Agribank cũng bị ảnh hưởng trực tiếp, ảnh hưởng đến an toàn trong hoạt động ngân hàng.

"Khi đó, Agribank sẽ không đảm bảo được vai trò chủ lực trong việc thực thi chính sách của Chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn khi ngân hàng này cung ứng đến 50% thị phần tín dụng nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam”, ông Hưng nói thêm.

Theo ông Hưng, việc bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giúp tăng quy mô vốn điều lệ, đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định; đồng thời, tạo điều kiện cho Agribank nâng cao năng lực tài chính , gia tăng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Từ đó, ông Hưng cho biết, Chính phủ trình Quốc hội đưa vào nghị quyết chung của kỳ họp 9 nội dung bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 để bổ sung vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách T.Ư năm 2019 tương ứng với số lợi nhuận sau thuế thực nộp ngân sách nhà nước năm 2020 của Agribank, tối đa không quá 3.500 tỉ đồng.

Tuy nhiên, về trình tự thủ tục, Ủy ban Kinh tế cho rằng, Agribank là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Thủ tướng quyết định thành lập. Do vậy, theo luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, thẩm quyền quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Agribank là của Thủ tướng.