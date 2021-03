Đề xuất tăng mức hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp

Theo Bộ LĐ-TB-XH, hiện mức hỗ trợ học nghề cho người lao động (NLĐ) tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, tỷ lệ số người được hỗ trợ học nghề so với số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa cao (chỉ chiếm 5%). Một trong những nguyên nhân là do chi phí hỗ trợ học nghề thấp hơn rất nhiều so với mức chi phí học các nghề: trang điểm, lái xe… Đặc biệt, với người thất nghiệp có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, muốn tham gia học nghề các trình độ cao đẳng nghề thì mức hỗ trợ này là rất thấp.