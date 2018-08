Đề xuất thêm phương án xử lý tài sản bất minh của quan chức

Sáng 10.8, báo cáo về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của luật Công an nhân dân sửa đổi, Chủ nhiệm UB Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt cho biết hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng của giám đốc công an tỉnh, TP. Một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo luật, quy định cấp hàm cao nhất là thiếu tướng đối với giám đốc công an các tỉnh, TP thuộc đơn vị hành chính loại 1. Trong khi đó, có ý kiến đề nghị tất cả giám đốc công an tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng, và một số ý kiến đề nghị mức hàm đại tá. Sau khi phân tích, thường trực UB Quốc phòng - An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo luật, nhưng nội dung này các đại biểu QH còn có ý kiến khác nhau nên đề nghị UBTVQH báo cáo Đảng đoàn QH trình Bộ Chính trị xem xét. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: theo kết luận cũ của Bộ Chính trị, chỉ có giám đốc Công an TP.Hà Nội và TP.HCM được cấp tướng. Giờ mở rộng thì phải xin ý kiến Bộ Chính trị.