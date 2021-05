Đề xuất ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 cho công nhân tại các KCN lớn

Theo ông Trần Văn Thuật, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, đã trực tiếp tấn công vào công nhân lao động, nhất là một số khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Báo cáo từ các cấp công đoàn cho thấy, tính từ ngày 27.4 đến nay, đã có hơn 1.027 ca trên tổng số 2.405 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng là đoàn viên, người lao động và hàng vạn F1, hàng chục vạn F2 là công nhân, viên chức, lao động. Nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động; một bộ phận công nhân lao động (CNLĐ) phải nghỉ việc, mất việc làm do bị cách ly, nằm trong khu vực phong tỏa hoặc do doanh nghiệp dừng hoạt động. Đặc biệt, đã có 1 CNLĐ tỉnh Bắc Giang bị tử vong do Covid-19.