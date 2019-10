Đem tiền giả đi mua ma tuý, cho vay

Ngày 14.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phi Hùng (29 tuổi, xã Suối Ngô, H.Tân Châu), Trần Bình Trọng ( 30 tuổi, ngụ xã Thạnh Đông, H.Tân Châu) và Nguyễn Tấn Đẩu (28 tuổi, ngụ xã Trường Tây, H. Hoà Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả

Trước đó, ngày 10.10, anh Trương Văn S. (ngụ xã Suối Ngô) đến Công an xã Suối Ngô trình báo và giao nộp 4 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng vay của Nguyễn Phi Hùng (anh S. vay 500.000 đồng và Hùng đưa 4 tờ mệnh giá 100.000 đồng, còn lại 100.000 đồng trừ vào tiền lãi).

Lúc tiêu xài, anh S. phát hiện 4 tờ tiền có những dấu hiệu khác lạ và có cùng một số seri nên nghi ngờ báo công an.

Môi giới tiền giả, được trả công bằng tiền giả

Qua làm việc với Công an H.Tân Châu, Hùng khai nhận quen biết với Đẩu, nên Hùng nói muốn tìm mua tiền giả với mục đích sử dụng bán kiếm lời. Sau đó, Đẩu cho Hùng số điện thoại của người tên S. (ngụ H.Hoà Thành) để tự liên lạc. Người này đồng ý bán tiền giả cho Hùng với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật mua được 3 triệu đồng tiền giả.

Ngày 6.10, Hùng lấy 6 triệu đồng tiền thật mua tiền giả của S. (mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng và 500.000 đồng) để sử dụng.

Trên đường về, Hùng sử dụng tiền giả mua vé xe về TT.Tân Châu. Sau đó, Hùng liên lạc với Trần Bình Trọng và dùng tiền giả rủ đi mua ma tuý về sử dụng, đổ xăng…

Qua khám xét chỗ ở của Hùng, công an thu giữ 51 tờ giấy bạc mệnh giá 100.000 đồng, 2 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng, 23 tờ giấy bạc mệnh giá 50.000 đồng (tổng cộng 7,25 triệu đồng và những tờ tiền giả này đều có cùng số seri).

Mở rộng điều tra, Công an H.Tân Châu phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Hòa Thành bắt giữ Đẩu. Đẩu thừa nhận hành vi môi giới mua bán tiền giả của mình và được S. và Hùng trả cho 2 triệu đồng tiền… giả.

Hiện vụ mua bán tiền giả đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh truy tìm S. (ngụ H.Hòa Thành) để phục vụ điều tra.