Đến công an bảo lãnh cho bạn nghiện, cả hai... cùng vào trại

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Hiệu (28 tuổi) và Nguyễn Văn Vân (22 tuổi, cùng ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình) là đồng hương, cùng vào Đà Nẵng làm phụ hồ cho các công trình.

Vân thả Hiệu trước nhà trọ rồi quay lại lán trại. Còn Hiệu vào thuê phòng nhưng chủ cơ sở thấy biểu hiện bất thường nên từ chối, Hiệu bực tức đi ra phía ngoài la hét, lên cơn ngáo đá.

Khi nghe tin bạn nghiện bị công an tạm giữ, Vân liền đến Công an P.Khuê Mỹ xin bảo lãnh Hiệu về. Tuy nhiên, công an phát hiện Vân cũng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành thử kiểm tra và kết quả cho thấy Vân dương tính ma túy. Do đó, cả hai con nghiện này bị đưa vào trại cai nghiện Cơ sở xã hội Bầu Bàng để cai nghiện bắt buộc.