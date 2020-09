Đến Lâm Đồng trộm xe ba gác máy tuồn về TP.HCM tiêu thụ

Đến khuya 4.9, lực lượng công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) vẫn đang đấu tranh, lấy lời khai 4 nghi can trong băng nhóm trộm cắp xe ba gác để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Các nghi phạm trong băng nhóm trộm xe ba gác vừa bị bắt vào chiều cùng ngày (4.9), gồm: Lê Khắc Lý (25 tuổi, ngụ Nghệ An), Dương Quốc Thịnh (19 tuổi, ngụ Đồng Nai), Đinh Văn Tùng (30 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Văn Được (41 tuổi, ngụ Bình Định).

Ngoài ra, hai tài xế 2 xe tải bị công an tạm giữ, gồm: Nguyễn Thành Biểu (34 tuổi) và Huỳnh Công Phú (26 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Theo Công an H.Bảo Lâm, sáng 4.9, đơn vị nhận được tin báo của bà N.H.Y (ngụ xã Lộc An, H.Bảo Lâm) về việc gia đình bà vừa bị mất trộm một xe ba gác . Sau khi tiếp nhận tin báo, thượng tá Đỗ Minh Đức, Trưởng Công an H.Bảo Lâm, đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Ngay sau đó, hàng chục trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an H.Bảo Lâm và các đội nghiệp vụ khác cùng nhận nhiệm vụ phối hợp truy bắt các nghi can. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 4.9, các trinh sát phát hiện tại bãi đất trống sân nhà ông L.V.S ở thôn 8, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm có 4 xe ba gác đang được tập kết tại đây, trong đó, có xe ba gác mà bà Y. báo mất vào sáng cùng ngày. Xác định đây chính là tang vật của các vụ trộm, lãnh đạo Công an H.Bảo Lâm huy động hàng chục trinh sát cải trang, mật phục nhằm đánh úp bắt gọn các nghi can.