Truy đuổi gần 40 km bắt nghi can trộm ba gác máy giữa đêm khuya

Sáng 3.2, tin từ Công an xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa (Long An) cho biết đang lập hồ sơ ban đầu để chuyển Nguyễn Quang Vinh (42 tuổi, ngụ xã Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho Công an huyện này đề điều tra về hành vi trộm cắp tài sản