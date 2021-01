Đến nhà bạn nhậu, đâm thủng bụng chồng bạn vì bị chê hút thuốc hôi

Theo cáo trạng, tối 8.3.2020, Nguyễn Thanh Hải (49 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đến nhà bà T.T.C (đường Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nhậu. Sau đó, ông P.Q.C (53 tuổi, chồng bà T.T.C) đi làm về, vào nhà vệ sinh thì ngửi mùi hôi thuốc lá nên ông C. nói Hải ra ngoài hút thuốc.

Trong lúc cả hai cãi cọ, ông C. dùng tay đánh Hải, bà T.T.C. can ngăn nên Hải lấy xe máy bỏ về nhưng vẫn tức nên gọi điện chửi ông C. và thách ông C. ra ngoài để giải quyết mâu thuẫn.

Ông C. vừa ra đường Xuân Đán 1 thì bị Hải dùng dao bấm đâm vào vùng bụng trái, gây thủng dạ dày.